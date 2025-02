Publicado 18/02/2025 23:00

Resende - Dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (17), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o local após receberem uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegarem no endereço, as equipes realizaram diligências e confirmaram a veracidade da informação.

Após a confirmação, foi montado um cerco policial, momento em que um dos homens foi flagrado comercializando entorpecentes para um usuário. Durante a abordagem, foram encontrados com o usuário dois pinos de cocaína e uma dola de maconha, e com o traficante uma sacola contendo 49 pinos de cocaína e R$37,00 em espécie.

Em uma mochila nas proximidades, a PM apreendeu 56 dolas de skank, 40 dolas de skank, 25 dolas de maconha, 66 pinos de cocaína. Os dois homens, de 33 e 38 anos e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia de Resende.