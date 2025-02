Prêmio melhor Saúde Bucal do estado - Foto: Divulgação/ PMR

Prêmio melhor Saúde Bucal do estadoFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 19/02/2025 13:36

Resende - Nesta segunda-feira (17), Resende recebeu o prêmio de melhor Saúde Bucal do estado do Rio de Janeiro e conquistou a 9ª posição no ranking nacional na categoria de municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. O reconhecimento foi concedido pelo Conselho Federal de Odontologia, em colaboração com o Ministério da Saúde.

Desde 2017, com o início da administração de Diogo Balieiro, houve um expressivo avanço no número de equipes especializadas em saúde bucal na cidade. Atualmente, Resende conta com 36 equipes atuando no programa Estratégia de Saúde da Família (ESF), reforçando o atendimento odontológico oferecido à população.

O prefeito Tande Vieira celebrou a conquista e destacou o empenho da equipe responsável: "Esse prêmio é resultado de muito esforço, dedicação e comprometimento de todos os profissionais da Saúde Bucal de Resende, que trabalham incansavelmente para oferecer um serviço de qualidade à nossa comunidade. É gratificante ver os frutos desse trabalho ao longo dos últimos oito anos".

A honraria reconhece administrações que promovem uma gestão participativa e investem na valorização e aprimoramento dos serviços odontológicos públicos. A liderança estadual de Resende já havia sido comprovada na última edição do prêmio, realizada em 2018, quando também conquistou a primeira colocação.

Além do aumento das equipes, os consultórios odontológicos da cidade foram modernizados para atender aos padrões exigidos pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Todas as unidades passaram por renovação de equipamentos, substituídos por aparelhos mais modernos e eficientes.

A cerimônia de premiação ocorreu na Secretaria Estadual de Saúde, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do superintendente municipal de Saúde Bucal de Resende, Flávio Monteiro de Barros de Carvalho. Também estiveram presentes Doralice Severo da Cruz, coordenadora geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Fabiana de Oliveira Dutra, responsável pela Saúde Bucal no estado do Rio de Janeiro, e representantes do Conselho Regional de Odontologia.