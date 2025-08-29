O cadastro será feito nos dias 2 e 3 de setembro - Foto: Divulgação

Publicado 29/08/2025 10:40

Resende - A Prefeitura de Resende, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, por meio da Coordenação do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo, realiza na próxima terça e quarta-feira, dias 2 e 3 de setembro, o cadastro online assistido para emissão da Carteira Nacional do Artesão. A iniciativa acontecerá no Espaço Agulhas Negras, localizado na Rua Henrique Sivori, nº 47, 1º andar, Campos Elíseos.

O atendimento será das 10h às 15h na terça-feira (02/09) e das 10h às 13h na quarta-feira (03/09), com o objetivo de formalizar e valorizar os artesãos locais, garantindo benefícios e reconhecimento dentro do programa estadual.

Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, cópia de inscrição no PIS/PASEP ou contribuição ao INSS (quando houver), além de uma foto 3x4 recente. O artesão também deverá ter em mãos celular com o aplicativo Gov.br instalado e levar uma peça inacabada e outra finalizada para avaliação presencial.

É importante reforçar que os artesãos que trabalham com massa caseira de biscuit, marcenaria ou pintura manual com identidade cultural poderão apresentar um vídeo demonstrando suas habilidades.

Roberta Dias de Oliveira, secretária de Turismo de Resende, reforça a importância da ação.

- O cadastro assistido é uma oportunidade para que os artesãos de Resende se formalizem e passem a ter acesso a eventos promovidos pela Coordenação do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Turismo. Além disso, os artesãos que já possuem a Carteira Municipal podem aproveitar descontos em lojas parceiras da cidade, entre outros benefícios destinados aos profissionais cadastrados - disse.