Podem participar moradores de Resende com, no mínimo, 15 anos de idade, que ainda não tenham concluído os estudos no Ensino Fundamental (1º ao 9 ano) - Foto: Carina Rocha

Podem participar moradores de Resende com, no mínimo, 15 anos de idade, que ainda não tenham concluído os estudos no Ensino Fundamental (1º ao 9 ano)Foto: Carina Rocha

Publicado 15/10/2025 08:54

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com as inscrições abertas para o Exame Municipal de Certificação de Competências do Ensino Fundamental (EMCCEF) de 2025. Podem participar moradores de Resende com, no mínimo, 15 anos de idade, que ainda não tenham concluído os estudos no Ensino Fundamental (1º ao 9 ano). As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro.

Interessados devem procurar, de segunda a sexta-feira, a secretaria escolar de uma das seguintes unidades: Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria, Escola Municipal Augusto de Carvalho, em Engenheiro Passos, Escola Municipal Dona Maríucha, no Santo Amaro, Escola Municipal Jardim das Acácias, na Fazenda da Barra II, Escola Municipal Noel de Carvalho, na Liberdade, Escola Municipal Professor Carlinhos, na Fazenda da Barra III e Escola Municipal Professor Oswaldo da Rocha Camões, no bairro Alambari.

Para fazer a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia de documento original com foto, CPF e comprovante de residência, além da versão original e cópia dos documentos de identidade do responsável, no caso de menores de 18 anos.

"Mais do que uma oportunidade de obter o certificado do ensino fundamental, o EMCCEF é uma nova chance para quem deseja retomar os estudos e abrir novas portas para o futuro. Concluir essa etapa é um passo importante para a inserção no mercado de trabalho e para o crescimento pessoal. Por isso, pedimos para que os interessados fiquem atentos às datas de inscrição e não percam esta chance", afirma a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

A aplicação da prova está prevista para o dia 29 de novembro, às 14 horas, nas unidades de ensino de inscrição dos candidatos. O exame é composto por questões objetivas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes, além da Redação.

