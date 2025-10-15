As ações começaram ainda durante a realização da Exapicor 2025 e continuam em diversos bairros do municípioFoto: Rafael Oliveira
Prefeitura de Resende reforça fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas acoólicas
Medida preventiva busca garantir a segurança da população e evitar riscos de intoxicação por metanol, mesmo sem casos suspeitos no município
Resende abre inscrições para Exame de Certificação de Competências do Ensino Fundamental
Interessados maiores de 15 anos podem se inscrever até o dia 31 de outubro
Prefeitura de Resende oferece vacinação todos os sábados de outubro no Resende Shopping
Ações nos dias 18 e 25, estarão disponíveis de meio-dia às 18h, no 3º andar
Resende fecha agosto com saldo positivo de empregos e reforça crescimento em 2025, aponta CAGED
Setores de indústria, comércio e serviços puxam o crescimento do município, segundo análise do Governo Federal
Resende é eleita melhor infraestrutura e mobilidade urbana do estado do RJ no 'Prêmio Band Cidades Excelentes'
Município ficou ainda entre as três melhores cidades nas categorias educação, sustentabilidade e no índice geral
Campos Elíseos recebe edição especial do 'Mega Sábado de Compras' com atrações do dia das crianças
Programação terá música ao vivo, food trucks, brinquedos e feira de artesanato; trecho da Rua Alfredo Whately será interditado durante a programação
