As ações começaram ainda durante a realização da Exapicor 2025 e continuam em diversos bairros do município - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 15/10/2025 14:09

Resende - A Prefeitura de Resende intensificou recentemente as ações de fiscalização em bares, restaurantes e demais estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas na cidade. As equipes da Vigilância Sanitária, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde têm atuado de forma integrada para garantir que todos os produtos comercializados estejam dentro das normas de segurança e procedência.

As ações começaram ainda durante a realização da Exapicor 2025, que ocorreu entre os dias 26 de setembro e 5 de outubro, e continuam em diversos bairros do município. Mesmo sem o registro de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Resende, o trabalho preventivo tem sido uma prioridade para o governo municipal.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, dr. Ricardo Graciosa, a iniciativa reforça a importância de manter os olhares atentos às bebidas consumidas, bem como possíveis sintomas. "A intoxicação pelo metanol é uma condição grave, que pode ocorrer pela ingestão de bebida alcoólica adulterada, especialmente destilados produzidos ou comercializados de forma irregular. O metanol é uma substância tóxica e, mesmo em pequenas quantidades, pode causar náusea, dor de cabeça intensa, tontura, visão turva, falta de ar e, em casos graves, cegueira ou até o óbito. Em Resende, a Vigilância Sanitária tem atuado de forma constante na orientação, criação de protocolos e fiscalização dos estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica", destacou o secretário.

Ao consumir bebida alcoólica, especialmente destilados, é importante verificar se o produto possui rótulo, registro e procedência confiável. Desconfie de preços muito abaixo do normal ou de bebidas de origem duvidosa. Em caso de sintomas suspeitos após o consumo, procure imediatamente atendimento médico.

Irregularidades podem ser denunciadas pelo telefone (24) 3360-5033.