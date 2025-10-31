Projeto desenvolvido por alunos da Escola Municipal Marieta Salles Chaves é o único finalista do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 11:30

Resende - A Educação Pública de Resende conquistou mais um marco importante para a sua história. Pela primeira vez, um projeto da rede municipal de ensino chegou à final do Prêmio Nacional Liga STEAM, promovido desde 2022 pela Fundação ArcelorMittal. A iniciativa “Saberes da terra: alimentos e remédios do quintal’, desenvolvida pelos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Marieta Salles Cunha com orientação da professora Anna Gabriela de Moraes Alvarenga, vai representar o município no Festival LED – Luz na Educação, em Belo Horizonte, na grande final do STEAM 2025.

Com o tema “Sociobiodiversidade: culturas vivas e comunidades sustentáveis”, o Prêmio Liga STEAM 2025 incentiva a criatividade e o protagonismo dos estudantes no desenvolvimento de soluções concretas para problemas de suas comunidades. Um sabonete anti-piolho, chamado Mágico da Horta, e a cozinha itinerante Horta na Estrada integram o projeto finalista dos alunos de Resende. Ambos os protótipos foram construídos com mudas de plantas nativas do município, aplicando conceitos de ciências, matemática, tecnologia, engenharia e artes da metodologia STEAM.

"Nós ficamos muito felizes e orgulhosos de chegar a esta etapa do prêmio, já que concorremos com escolas do Brasil inteiro. Nosso projeto buscou valorizar saberes tradicionais, conectar ciência e cultura, além de promover práticas sustentáveis e engajar os estudantes na resolução de problemas. Tem sido um trabalho importante para tornar os nossos alunos protagonistas de suas próprias aprendizagens", relatou a professora Anna Gabriela.

Os vencedores do Prêmio Nacional Liga STEAM 2025 serão anunciados no dia 3 de outubro, durante o Festival LED – Luz na Educação, que acontecerá na cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais. Serão destinados R$120 mil para os três projetos ganhadores de cada categoria, sendo que os primeiros colocados receberão R$25 mil cada, divididos entre professores, escolas e estudantes. Os segundos e terceiros lugares receberão R$10mil e R$5 mil, respectivamente, revertidos em melhorias e projetos das escolas.

Resende foi um dos primeiros municípios do Brasil a implantar a metodologia STEAM

Em 2023, a chegada da metodologia STEAM em Resende marcou uma virada de chave na formação de profissionais da rede municipal de ensino. A cidade foi uma das quatro selecionadas em todo o país para receber a novidade desenvolvida pela Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Tríade Educacional.

A iniciativa utiliza os conceitos de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Artes para estimular os alunos a desenvolverem pensamento crítico, criatividade e responsabilidade, a partir de projetos criados em sala de aula. A iniciativa finalista no Prêmio Liga STEAM 2025 é oriunda desta formação.

"Quero parabenizar os alunos finalistas e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação por levar o nome de Resende tão longe. Este resultado mostra a força da nossa rede e o impacto da metodologia STEAM na formação dos nossos alunos. É importante reconhecer o trabalho iniciado na gestão do Diogo, que permitiu que projetos como este ganhassem destaque nacional. Seguimos avançando para que nossas escolas continuem inovando e oferecendo oportunidades cada vez melhores às nossas crianças", finalizou o prefeito Tande.