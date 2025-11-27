A caravana sairá do bairro Paraíso até o Acesso Oeste - Foto: Junior Dias

A caravana sairá do bairro Paraíso até o Acesso OesteFoto: Junior Dias

Publicado 27/11/2025 11:49

Resende - Resende está se preparando para receber, nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, a comitiva iluminada da Caravana de Natal da Coca-Cola em mais uma edição que promete encantar os moradores. A atração sairá da Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso, às 19h, com destino ao Acesso Oeste em um percurso de quase 15 km de extensão e 2h30 de duração. O comboio conta com ferramentas de acessibilidade, como Libras, audiodescrição e audioguia para cada um dos cinco cenários da caravana natalina.

Em Resende, a rota contempla 25 ruas e avenidas do município, sendo: Rua Nossa Senhora de Fátima, Praça Zeferino de Oliveira, Rua Dom Bosco, Rua Poeta Duque da Costa, Rua Domingos Storino, Rua João Ourique Ferreira, Av. Dorival Marcondes Godoy, Rua Gulhot Rodrigues, Av.Nova Resende, Av. Saturnino Braga, Av. Marcílio Dias, Rua Almirante Custódio de Melo, Av. Riachuelo, Av. Tenente Coronel Adalberto Mendes, Estrada Resende-Riachuelo, Av. Cel. Prof. Antonio Esteves, Av. Prof. Darcy Ribeiro, Rua Inácio Lopes Siqueira, Av. Perimetral Norte, Av. das Mangueiras, Rua dos Eucaliptos, Av. das Amendoeiras, Av. Perimetral Norte, Av. Tocantins e Av. Francisco Fortes Filho. Moradores também podem acompanhar o trajeto online pela transmissão ao vivo, realizada a partir das 19h, no site oficial da iniciativa (https://natal.coca-cola.com.br/)

A Caravana de Natal da Coca-Cola é composta por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, a comitiva conta com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

"A passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola vai ser um momento muito especial para Resende. Essa é uma oportunidade de celebrarmos juntos o espírito natalino, com cenários iluminados e cheios de música que vão espalhar a magia do natal e a alegria para as famílias, em especial, para as crianças. Fico muito feliz em ver a cidade preparada para receber esse espetáculo tão bacana, que chega ainda mais inclusivo este ano, com recursos de acessibilidade para que todos possam participar", destaca o prefeito Tande Vieira.