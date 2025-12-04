O concurso contempla 130 vagas para o cargo de auxiliar de crecheFoto: Raimundo Brasil
Inscrições para concurso público para auxiliar de creche é aberto nesta quinta-feira, dia 4, em Resende
Inscrições podem ser feitas até dia 31 de dezembro exclusivamente pela internet
Final do concurso 'Canta Estudante' acontece nesta quarta-feira, dia 3, no Espaço Z
Festival Estudantil de Intérpretes chega à sua quarta edição de incentivo ao talento infanto-juvenil no município
Período de pré-matrícula da rede municipal de ensino de Resende encerra nesta sexta-feira, dia 05
Interessados em vagas no Ensino Fundamental II e na EJA devem procurar as unidades escolares até o dia 5 de dezembro
Peça 'Ralé', de Máximo Gorki, será apresentada no Teatro Salesiano neste domingo, dia 30
Apresentação acontece neste domingo, dia 30, às 19h, com entrada gratuita
Exame Municipal de Certificação de Competências do Ensino Fundamental acontece neste sábado, dia 29, em Resende
Provas serão aplicadas em sete unidades escolares da rede municipal de ensino
Resende recebe Caravana de Natal da Coca-Cola nesta sexta-feira, dia 28
Comitiva iluminada percorrerá cerca de 15km nas principais vias da cidade
