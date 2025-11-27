Interessados puderam se inscrever até o dia 31 de outubro - Foto: Carina Rocha

Interessados puderam se inscrever até o dia 31 de outubroFoto: Carina Rocha

Publicado 27/11/2025 11:54

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará neste sábado, dia 29 de novembro, a edição do Exame Municipal de Certificação de Competência do Ensino Fundamental de 2025 (EMCCEF 2025). A avaliação é uma oportunidade para moradores de Resende, maiores de 15 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental na idade regular. Interessados puderam se inscrever até o dia 31 de outubro.

As provas serão aplicadas nas seguintes unidades escolares do município: Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria, Escola Municipal Augusto de Carvalho, em Engenheiro Passos, Escola Municipal Dona Mariucha, no bairro Santo Amaro, Escola Municipal Jardim das Acácias, na Fazenda da Barra II, Escola Municipal Noel de Carvalho, no bairro Liberdade, Escola Municipal Professor Carlinhos, na Fazenda da Barra III e Escola Municipal Professor Oswaldo da Rocha Camões, no bairro Alambari.

Cada candidato deverá se dirigir ao mesmo local de inscrição para fazer a prova. A abertura dos portões está marcada para às 13h, no horário de Brasília, e o início do exame está previsto para às 14h.

"O exame é uma oportunidade importante para que jovens e adultos retomem sua trajetória educacional e avancem em novos projetos de vida. Nosso compromisso é oferecer um processo acessível, organizado e que reconheça o esforço de quem deseja concluir essa etapa", afirma a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

O Exame Municipal de Certificação de Competência do Ensino Fundamental (EMCCEF) é composto por questões objetivas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes, além da Redação.