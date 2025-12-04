Estudo são dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED - Foto: Divulgação/PMR

Resende - Resende continua crescendo na geração de empregos. Isso é o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que analisa o mercado de trabalho de âmbito nacional, do Governo Federal. As estatísticas do banco de dados apontam que Resende tem o melhor saldo de empregos da região do Médio Paraíba em 2025 até outubro, com balanço de 936 empregos e mais um mês positivo na última atualização, com o fechamento de outubro.

O crescimento em 2025 é puxado pelo setor de indústria, um segmento que continua muito forte em Resende e impulsiona o mercado de trabalho. O saldo do setor no mês foi de 500 empregos criados, número que, sozinho, supera o crescimento geral de muitos municípios. Os setores de comércio e construção também apresentaram alta.

Ao todo, em 2025, foram 14.867 admissões, contra 13.931 desligamentos. Só o setor de indústria movimenta um saldo de 608 novos empregos, com 2.819 admissões. Em segundo lugar está o setor de serviços, com saldo de 232 postos de trabalho.

O segundo melhor desempenho da região do Médio Paraíba é de Barra Mansa, com saldo 816 empregos, seguido de Barra do Piraí (+689) e Valença (+628).

"É muito importante que Resende continue, a cada dia, consolidando seu desempenho positivo e de liderança no mercado de trabalho na região. Temos um município atrativo aos empreendimentos e que possui infraestrutura e para oferecer qualidade de vida para os trabalhadores. Contamos com saúde, educação, infraestrutura, lazer, cultura e muitos outros segmentos de qualidade e como referência. Isso impacta diretamente no mercado de trabalho e ajuda a melhorar esses indicadores. Certamente o trabalho desenvolvido através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo também tem feito muita diferença ao aproximar a gestão municipal dos empresários e contribuir com o crescimento mútuo em Resende. Estamos monitorando constantemente os números do Cadastro Geral de Empregos e estamos felizes com os resultados. É consequência de um conjunto de fatores pelos quais temos trabalho todos os dias", disse o prefeito Tande Vieira.

Os dados do CAGED que atestam o bom momento vivido por Resende podem ser conferidos através do portal http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.

O município também atua diariamente através do trabalho desenvolvido pela equipe do Sistema Nacional de Emprego, o Sine. O serviço gerenciado em parceria com a Prefeitura de Resende, por intermédio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, realiza a intermediação entre o trabalhador e as empresas requisitantes, indicando candidatos para vagas de emprego ofertadas.

O SINE Resende fica na Avenida Marechal Castelo Branco, número 104, Jardim Tropical, no 3º andar (Edifício da APM), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações sobre o cadastro no SINE podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3360-6238 ou através do e-mail sineresendevagas@gmail.com.

