Comemoração pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição terá programação religiosa e atrações musicais até segunda-feira, dia 8Foto: Rafael Oliveira
Resende comemora dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, em festa com apoio da prefeitura
Comemoração pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição terá programação religiosa e atrações musicais até segunda-feira, dia 8
Resende comemora dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, em festa com apoio da prefeitura
Comemoração pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição terá programação religiosa e atrações musicais até segunda-feira, dia 8
Resende lidera saldo de empregos na região do Médio Paraíba até outubro, aponta CAGED
Números do setor de indústria disparam e alavancam mercado de trabalho no município, segundo análise do Governo Federal
Inscrições para concurso público para auxiliar de creche é aberto nesta quinta-feira, dia 4, em Resende
Inscrições podem ser feitas até dia 31 de dezembro exclusivamente pela internet
Final do concurso 'Canta Estudante' acontece nesta quarta-feira, dia 3, no Espaço Z
Festival Estudantil de Intérpretes chega à sua quarta edição de incentivo ao talento infanto-juvenil no município
Período de pré-matrícula da rede municipal de ensino de Resende encerra nesta sexta-feira, dia 05
Interessados em vagas no Ensino Fundamental II e na EJA devem procurar as unidades escolares até o dia 5 de dezembro
Peça 'Ralé', de Máximo Gorki, será apresentada no Teatro Salesiano neste domingo, dia 30
Apresentação acontece neste domingo, dia 30, às 19h, com entrada gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.