Comemoração pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição terá programação religiosa e atrações musicais até segunda-feira, dia 8 - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 05/12/2025 13:58

Resende - Começa neste sábado, dia 6 de dezembro, mais uma edição da tradicional Festa da Padroeira de Resende, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, na Praça da Igreja Matriz, localizada no Centro Histórico. Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, a festividade conta com apoio da Prefeitura Municipal de Resende, que oferece segurança e infraestrutura para a realização do evento. As comemorações acontecem até a noite de segunda-feira (8), dia em que se celebra a santa. A data é feriado municipal, segundo a Lei nº 3.367/2018.

Tradicional no calendário religioso e cultural da cidade, a Festa da Padroeira reúne milhares de fiéis em uma celebração de fé e comunhão na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A programação religiosa do tríduo começa às 19h deste sábado, dia 6, com a celebração de missa presidida pelo Dom Luciano Bergamin. Após a missa, a partir das 20h, acontece o show do Pe. Gétero Rangel. A noite encerra com apresentação da banda Na Trilha com Jesus. Já no domingo, dia 7, as atividades começam às 9h, com a missa da comunidade, celebrada pelo Pe. José Antônio. À noite, às 18h, a missa com o Pe. José Pedro antecede o show do cantor Eugênio Jorge.

As comemorações encerram na segunda-feira (8), Dia da Imaculada Conceição, com a tradicional programação religiosa que inicia às 6h, com o repicar dos sinos e o Terço Mariano. Em seguida, o Padre Antônio preside a missa da comunidade. Às 8h15, fiéis se reúnem para o Ofício de Nossa Senhora e Missa do Vicariato Dom Luiz Henrique. A programação segue com Vésperas Solenes, às 16h15, Procissão e Missa Solene, às 17h, com renovação das consagrações à Nossa Senhora. Todos os dias da Festa da Padroeira conta com barracas de comidas típicas e área kids.

De acordo com a Superintendência Municipal de Eventos, a Prefeitura de Resende contribuirá com a montagem da estrutura do palco, instalação dos equipamentos de som, iluminação, instalação de banheiros químicos, barracas e uma área coberta para abrigar a população em caso de chuva. O evento contará ainda com o apoio da Guarda Civil. O contingente trabalhará em parceria com a Polícia Militar para garantir a segurança da região.

Festa Social da Padroeira de Resende 2025

06/12 — Sábado

19h — Missa presidida por Dom Luciano Bergamin

20h — Show com Pe. Gétero

Encerramento com banda Na Trilha com Jesus

07/12 — Domingo

9h — Missa presidida pelo Pe. José Antônio

18h — Missa presidida pelo Pe. José Pedro

20h — Show com Eugênio Jorge

08/12 - Dia da Padroeira

6h — Repicar dos sinos e Terço Mariano

7h — Missa presidida pelo Pe. Antônio

8h15 — Ofício de Nossa Senhora

9h — Missa presidida por Dom Luiz Henrique (Vicariato)

11h — Missa com batismos presidida pelo Pe. Lucas Krauss

16h15 — Véspera Solenes

17h – Procissão seguida de Missa Solene Paroquial presidida pelo Pe. José Antônio