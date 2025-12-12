Notas de Serviços passarão a ser emitidas exclusivamente pelo Emissor NacionalFoto: Reprodução
Prefeitura de Resende informa mudança na emissão de notas fiscais a partir de 2026
Notas de Serviços passarão a ser emitidas exclusivamente pelo Emissor Nacional; município disponibiliza portal para orientar contribuintes
Resende comemora dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, em festa com apoio da prefeitura
Comemoração pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição terá programação religiosa e atrações musicais até segunda-feira, dia 8
Resende lidera saldo de empregos na região do Médio Paraíba até outubro, aponta CAGED
Números do setor de indústria disparam e alavancam mercado de trabalho no município, segundo análise do Governo Federal
Inscrições para concurso público para auxiliar de creche é aberto nesta quinta-feira, dia 4, em Resende
Inscrições podem ser feitas até dia 31 de dezembro exclusivamente pela internet
Final do concurso 'Canta Estudante' acontece nesta quarta-feira, dia 3, no Espaço Z
Festival Estudantil de Intérpretes chega à sua quarta edição de incentivo ao talento infanto-juvenil no município
Período de pré-matrícula da rede municipal de ensino de Resende encerra nesta sexta-feira, dia 05
Interessados em vagas no Ensino Fundamental II e na EJA devem procurar as unidades escolares até o dia 5 de dezembro
