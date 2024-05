Quadrilha é presa em Rio Bonito - Foto: Jornal O DIA

Publicado 07/05/2024 15:06 | Atualizado 07/05/2024 15:13

Rio Bonito - Agentes da Polícia Civil da 119ª DP, prenderam na manhã desta terça-feira (07) quatro integrantes de uma quadrilha que atuava com tráfico de drogas e praticava crimes contra empresas do município.

O Delegado da unidade policial, Dr. Renato Perez, deflagrou a "Operação Bosque Clube" com o objetivo de neutralizar uma narcomilícia que havia se instalado no bairro Bosque Clube, a quadrilha além do tráfico, aterrorizava os moradores roubando, incendiando veículos e extorquindo dinheiro das vítimas.

A linha de investigação apurou que a quadrilha extorquia empresas ameaçava funcionários e roubavam equipamentos, entre outros crimes.

A prisão dos quatro elementos inclui o chefe e do seu braço direito, desarticulando a quadrilha.