Hospital Regional Darcy Vargas - Foto: Divulgação

Hospital Regional Darcy VargasFoto: Divulgação

Publicado 09/05/2024 11:38 | Atualizado 09/05/2024 11:39

Rio Bonito - Os enfermeiros do Hospital Regional Darcy Vargas vivem em uma insegurança constante por conta da prefeitura do município, eles relataram nesta quinta-feira (09) a nossa redação que vivem com salários atrasados, na última vez receberam apenas 40% do valor de seus proventos e ficaram mais de dois meses sem receber os 60% restantes.

Os enfermeiros, muitos já com aluguéis atrasados e contas atrasadas, tiveram que pagar multas e juros por atrasos, quando por fim receberam - quase três meses depois - os 60% restantes, por conta de uma greve que fizeram para pressionar a prefeitura.

Eles ainda afirmaram a O DIA que foi a greve dos profissionais de enfermagem que pressionou a prefeitura à realizar o pagamento, mas o clima de insegurança segue com os profissionais da saúde no município, já que os atrasos são constantes na categoria já é uma característica da gestão Leandro Peixe.

Os munícipes ainda relataram que estão sofrendo muito com os constantes atrasos, e que a maioria dos profissionais já passam dificuldades como aluguéis atrasados, contas básicas como de luz atrasadas e até falta de alimentos em suas dispensas.