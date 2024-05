119ª DP de Rio Bonito - Foto: Reprodução TV MAIS

119ª DP de Rio BonitoFoto: Reprodução TV MAIS

Publicado 10/05/2024 08:55 | Atualizado 10/05/2024 08:55

Rio Bonito - Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (09) por roubar motocicletas, a prisão aconteceu no bairro Jacuba.

Segundo informações, o criminoso é acusado de furtar uma motocicleta no estacionamento do Hospital Darcy Vargas, no município, e de furtar outra motocicleta atrás do terminal rodoviário da cidade de Niterói.

Na acusação do Hospital Darcy Vargas, o elemento, segundo relatos, furtou uma moto de uma funcionária do hospital.

Os Agentes da 119ª DP, sob o comando do Delegado Renato Perez, prenderam o indivíduo na hora que ele chegava ao seu trabalho, que é em um ferro velho no Jacuba.

Identificado como Leonardo Guimarães de Souza, tem passagens pela Polícia e já foi preso em flagrante por receptação, ele foi encaminhado para a 119ª DP e encontra-se preso à disposição da Justiça.