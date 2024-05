Viva Comunidade - Foto: Divulgação

Viva ComunidadeFoto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 15:50 | Atualizado 24/05/2024 15:59

Rio Bonito - No próximo domingo (26) a Praça Aécio Mucio Mansur, localizada no Bairro Green Valley, será palco de uma iniciativa que promete transformar o dia dos moradores de Rio Bonito. Organizado pela empresa Arteris, a ação Viva Comunidade visa proporcionar momentos de lazer, bem-estar e integração social, com uma série de atividades gratuitas e abertas ao público.



O evento, que começa às 10h, contará com uma programação diversificada e repleta de atrações culturais. Serão realizadas apresentações artísticas como: apresentações circenses, contação de histórias, um pocket show da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, aula de dança e demonstração de Muay thai.



Além do entretenimento, serão oferecidos diversos serviços gratuitamente para a população, em parceria com a prefeitura de Rio Bonito, instituições públicas e privadas de ensino, entidades e empresas da cidade. Um desses serviços é uma área destinada a exames gratuitos, onde os participantes poderão aferir a pressão arterial, realizar testes de glicemia, e receber orientações sobre cuidados com a saúde. Equipes de profissionais estarão à disposição para fornecer atendimento e tirar dúvidas sobre diversos aspectos do bem-estar físico e mental.



Outra atração imperdível será a feira de adoção de animais, organizada em parceria com uma instituição local de proteção animal. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adotar cães e gatos, promovendo a conscientização sobre a importância da adoção responsável e do cuidado com os animais abandonados.



"Nosso objetivo com o Viva Comunidade é oferecer atividades que promovam a saúde, o lazer e a integração social. Acreditamos que eventos como este são fundamentais para melhorar a qualidade de vida de todos. Em 2022 investimos mais de R$5,6 milhões de recursos próprios e incentivados em projetos sociais espalhados por cinco estados onde a empresa atua. De lá para cá, já foram mais de 449,6 mil beneficiários que tiveram suas realidades revestidas com mais esperança de um futuro melhor”, explicou Thiago Culhari, gerente de Responsabilidade Social e Meio Ambiente da Arteris.



Também haverá no local um festival gastronômico com a participação de food trucks com diversas opções de pratos e lanches. Parte do valor arrecadado com a venda destes produtos será destinada à instituição Lar Maria de Nazareth, de Rio Bonito.



Serviço:

Viva Comunidade

Data: domingo, 26 de maio

Local: Praça Aécio Mucio Mansur, localizada no Bairro Green Valley, Rio Bonito

Horário: A partir de 10h

Entrada gratuita



Programação de apresentações:

11h: Aula de dança

12h: Muay thai

13h: Orquestra Paulistana de Viola Caipira

15h: Contação de Histórias - Contos e Cantos da Natureza

16h15: Circo Show





