A insatisfação dos aposentados da educação com a prefeitura de Río Bonito já é antiga - Foto: Sepe Rio Bonito

Publicado 17/06/2024 14:32

Rio Bonito - Não são apenas os aposentados e pensionistas da saúde que estão sofrendo com o descaso da prefeitura da cidade, os servidores aposentados da educação do município também estão sofrendo com a gestão Leandro Peixe.

Os aposentados através do Sepe de Rio Bonito, está convocando os servidores aposentados e pensionistas da educação municipal para, nesta terça-feira (18) participarem do ato contra o atraso e escalonamento dos pagamentos deste segmento da categoria que vem se arrastando há vários meses.

A concentração para o protesto está marcada para as 9h, na praça Fonseca Portela. Após o ato, os aposentados e pensionistas sairão em passeata pelas ruas do centro do município.

Não é a primeira vez que os aposentados da educação se manifestam contra Leandro Peixe e a prefeitura do município.

A Prefeitura de Rio Bonito, segue a rotina de atrasos no pagamento dos salários dos profissionais de educação, aposentados e pensionistas: até a publicação desta matéria, o mês de maio não foi pago e a prefeitura não deu nenhuma previsão para o pagamento.