Não é a primeira vez que aposentados e pensionistas recebem doações por falta de pagamento da Prefeitura - Foto: Reprodução

Não é a primeira vez que aposentados e pensionistas recebem doações por falta de pagamento da PrefeituraFoto: Reprodução

Publicado 25/06/2024 12:58 | Atualizado 25/06/2024 13:02

Rio Bonito - A novela de salários atrasados dos servidores municipais aposentados e pensionistas da gestão Leandro Peixe parece não ter fim, com pagamentos sempre atrasados, nossa redação foi procurada na manhã desta terça-feira (25) e diversos servidores informaram que o pagamento referente ao mês de maio até agora não foi realizado.

Segundo as denúncias, os aposentados e pensionistas foram até a prefeitura pedir ajuda na tentativa de buscar alguma informação sobre os valores a receber, a grande maioria que além de já estarem com suas contas atrasadas (aluguel, contas de luz, etc), também já estão passando fome e com suas geladeiras vazias, ao informarem a situação para a prefeitura, ainda de acordo com relatos deles, a prefeitura respondeu que quem estiver passando necessidades devem procurar alguma Igreja ou o CRAS da cidade.

A indignação contra o prefeito Leandro Peixe é tamanha que uma das moradoras da cidade relatou ao O DIA: "Então gente, é desesperador, aposentados e pensionistas até agora sem pagamento, aposentados passando fome com suas geladeiras vazias...pedindo ajuda nos comércios, é triste demais sem tem o que comer, algumas pessoas estão ajudando com cesta básica, um absurdo isso", completou a moradora da cidade.

Outra moradora disse: "Os aposentados e pensionistas só querem receber o que é lei, os seus proventos, não querem esmola, querem seus salários".

Outro morador disse: "Leandro Peixe é um terror como prefeito, ele não pensa e não se preocupa com ninguém, estamos desesperados sem ter o que comer, praticamente pedindo esmolas, trabalhamos a vida toda na prefeitura para agora na aposentadoria não temos nem dignidade da parte do prefeito ".

Nossa redação entrou em contato com a prefeitura do município e até a publicação desta matéria a Prefeitura não se manifestou.