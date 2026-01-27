Material apreendido com o criminosoFoto: Jornal O DIA
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do RAS XIII e da viatura da 3ª Companhia do 35º BPM receberam denúncias sobre a atuação de traficantes na localidade.
Após levantamento de dados e montagem de cerco tático, os agentes conseguiram capturar um homem que estaria envolvido na prática do tráfico de drogas.
Com o suspeito, os policiais encontraram uma granada, munições de calibres .357 e 9mm, rádios transmissores, cadernos com anotações — que podem conter registros da movimentação do tráfico — além de um telefone celular e material entorpecente.
Todo o material foi apreendido e será encaminhado para perícia.
O homem foi levado para a delegacia responsável pela área, onde a ocorrência segue em andamento.
A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para identificar outros possíveis envolvidos e a origem do armamento.
A Polícia Militar informou que ações de combate ao tráfico seguem intensificadas em Rio Bonito, com o objetivo de reduzir a criminalidade e garantir maior segurança à população.
