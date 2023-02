À esquerda Geovanni Zaror, Lara Velho, Aurora Siqueira, Pedro Paulo Gagemi, Marcelo Ayres e Alexandre Couto (Sesc) - Divulgação/Bruno Pirozi

À esquerda Geovanni Zaror, Lara Velho, Aurora Siqueira, Pedro Paulo Gagemi, Marcelo Ayres e Alexandre Couto (Sesc)Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 07/02/2023 08:02

Rio das Ostras - Servidores de Rio das Ostras já podem celebrar! Mais uma parceria de sucesso entre o Sistema S e a Prefeitura vai proporcionar que os funcionários da administração municipal tenham direito aos serviços das 30 unidades do Sesc do Estado do Rio de Janeiro.



O presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Marcelo Ayres, esteve no encontro em que o Secretário de Administração Municipal, Geovanni Zaror, e a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, além da subsecretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Lara Velho, que entregaram a solicitação ao gerente de relacionamento com clientes e empresa do Sesc-RJ, Pedro Paulo de Toledo Gagemi.



Os servidores terão direito a descontos em hotéis, shows, aulas de esporte, academias, entre outros.

“Em breve Rio das Ostras terá a primeira unidade híbrida Sesc-Senac. O Sindicomércio tem articulado diversas parcerias com o Município como o Sesc Verão, por exemplo. Começamos a cadastrar os comerciários de Rio das Ostras e agora, se tudo der certo, com os servidores municipais”, disse Marcelo.