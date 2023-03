A proposta deve conter a dramaturgia, sinopse do espetáculo com, no máximo, três mil caracteres - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2023 16:38 | Atualizado 02/03/2023 16:39

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura publicou na edição nº 1540 do Jornal Oficial, de 1º de março, a Chamada Pública para seleção e premiação de interessados na realização do espetáculo da Paixão de Cristo 2023. Os projetos devem ser inscritos no site www.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 13 de março de 2023.

Os proponentes devem residir ou ter atuação artística há pelo menos um ano em Rio das Ostras, comprovar experiência anterior de projeto similar e estar inscrito como Pessoa Jurídica (com ou sem fins lucrativos) e MEI.

A proposta deve conter a dramaturgia, sinopse do espetáculo com, no máximo, três mil caracteres. A encenação deve ter no mínimo uma hora de duração. O elenco precisará ser obrigatoriamente composto por, no mínimo, 60 % de artistas de Rio das Ostras, sendo que quantidade mínima é de 15 personagens. Cada empresa poderá inscrever apenas uma proposta.

A seleção das propostas inscritas será por meio de avaliação técnica de pareceristas com notória experiência dentro da área. Serão avaliadas a excelência, originalidade, relevância, efeito multiplicador do Projeto e potencial de realização do proponente e da equipe envolvida.

Critérios de pontuação, análise de recursos, prazos, conteúdo de habilitação do proponente e cronograma, entre outros detalhes, podem ser conferidos na chamada Pública que está disponível no site da Fundação Rio das Ostras de Cultura.