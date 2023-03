Ascom - Ascom

Publicado 02/03/2023 13:44

Ministra do Turismo do Brasil, Daniela Carneiro, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na BTL Foto: Reprodução/BTL

SUCESSO EM PORTUGAL



O destaque da coluna Política Costa do Sol desta quinta-feira (2) destaca a bela Armação dos Búzios, a mais internacional entre as cidades da Região dos Lagos. O município está com estande próprio na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das principais feiras do setor na Europa. A comitiva que representa o município no evento em Portugal é capitaneada pelo prefeito, Alexandre Martins (REP), que falou sobre o primeiro dia da BTL, nesta quarta (1º). O alcaide destacou a estrutura do evento. São três andares ao todo, no entanto, do Brasil, só Búzios e o Estado do Rio de Janeiro tem um estande. Enquanto Alexandre estava no local, a comitiva recebeu a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Durante a conversa, Alexandre aproveitou e pediu para que os estandes deles tenham material sobre Búzios, afinal o município é o 5º destino turístico do país mais visitado pelos gringos. Daniela e Marcelo, inclusive, se comprometeram a acatar o pedido. Além do prefeito, representam Búzios no evento a primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Guimarães, o secretário de Turismo, Maycon Siqueira, o responsável pela Comunicação da Prefeitura, Alessandro Lacerda, e o vereador Gugu de Nair (UNIÃO).





ESTRUTURA DE DESTAQUE



Dada a estrutura do evento, que recebeu diversas autoridades, incluindo o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Alexandre disse que trata-se de uma oportunidade tremenda para divulgar Búzios. Inclusive, eles já pensam no que oferecer no próximo ano no evento. O prefeito afirmou que o estande está sendo muito visitado por operadores de turismo, por donos de agência, por autoridades e por empresários. Ele decidiu que querem investir, inspirado em outros expositores, em novas experiências, como captar o som do mar de algumas praias para que as pessoas possam ver como é, fazer uso de óculos de realidade virtual, enfim.



EM BUSCA DE OPORTUNIDADES



O secretário de Turismo de Búzios, Maycon Siqueira, também conversou com a coluna e destacou, nesse sentido, o quanto o Brasil está atrasado em tecnologia para uma exposição desse porte. Na visão de Siqueira, essa ida para lá serve para inspirar, no sentido de encontrar uma melhor forma de expor Búzios. A ideia para as próximas oportunidades é levar o visitante para dentro de Búzios de maneira virtual e, com isso, potencializar a venda do destino turístico. O intuito é subir no patamar de turismo nacional. Com relação ao networking, na visão do secretário, é bem possível mesmo, viu? Maycon disse que o estande buziano está chamando a atenção dos visitantes, tem muita gente parando, pedindo informação, etc. O município, inclusive, deve investir em feiras de Turismo na Espanha e na Argentina. Sobre a parceria com o Ministério do Turismo, Maycon afirmou que deve vir novidade por aí e mais agendas para estreitar laços nos próximos tempos.