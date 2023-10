Ação será no Parque da Cidade - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2023 12:50

Rio das Ostras - Nesta quarta-feira (11), a Enel Distribuição Rio estará presente em Rio das Ostras para oferecer atendimento móvel aos seus clientes. O evento acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade, localizado na Rua Joaquim Mariano, em frente ao número 123, no Parque da Cidade. O atendimento estará disponível das 9h30 às 12h e das 13h às 16h.

O objetivo principal é proporcionar aos clientes uma maneira mais acessível de utilizar os serviços oferecidos pela companhia. No CRAS, os clientes terão acesso a uma ampla gama de serviços, incluindo adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e solicitações de ligações novas. Não é necessário agendar previamente o atendimento.

Além da presença física no CRAS, a Enel Distribuição Rio também oferece canais digitais para atendimento, garantindo ainda mais comodidade aos clientes. Todos os serviços estão disponíveis por meio do site da distribuidora (www.enel.com.br), do aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), do WhatsApp Elena (21) 99601-9608 e da Central de Relacionamento (0800 28 00 120).