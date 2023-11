Com várias madeiras quebradas e buracos local oferece riscos - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 28/11/2023 12:12

Rio das Ostras - Moradores e crianças que utilizam a passarela próxima à Ponte Estaiada, que liga os bairros Liberdade e Parque São Jorge, em Rio das Ostras, enfrentam diariamente uma situação de precariedade que coloca em risco a segurança de quem passa pelo local.



O deck de madeira beirando o Canal Beira Rio e acesso à Alameda Carlos de Lacerda encontra-se em estado crítico, refletindo o abandono por parte do Poder Público Municipal. A falta de manutenção evidencia-se nas diversas madeiras quebradas, buracos perigosos, pregos expostos e na ausência de iluminação noturna, criando um ambiente propício para acidentes.

O cenário se agrava com a falta de segurança, tornando a passagem pelo local uma atividade arriscada. Além dos problemas mencionados, o pergolado no local encontra-se deteriorado, acumulando lixo e servindo como criadouro de mosquitos, representando um risco adicional à saúde pública.O abandono da passarela destaca a urgência de intervenção por parte das autoridades municipais, visando garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos que utilizam esse importante acesso diariamente.Sobre os problemas apresentados na matéria, a Secretaria Municipal de Comunicação não respondeu até a publicação as demandas solicitadas pelo jornal O Dia - Projeto Cidades. A matéria segue em atualização.