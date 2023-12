O caso destaca a importância de abordar questões de assédio moral no ambiente escolar - Foto: Gabriel Sales

Rio das Ostras - Professores do Instituto Municipal de Educação de Rio das Ostras - Imero, localizada no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras, realizaram uma manifestação em protesto contra a alegada perseguição e assédio moral sofrido pelo professor Jonathan Mendonça por parte da direção da instituição. Em um gesto de solidariedade, outros professores suspenderam suas atividades em apoio ao colega.



Os docentes alegam que o caso de assédio moral não é isolado na escola e que, além de Jonathan, outros profissionais foram postos à disposição da Secretaria Municipal de Educação pela direção, sem argumentos legítimos.



"A solidariedade de classe se mantém ao longo de todo o processo de investigação e negociação com a SEMEDE, onde o SEPE acompanha pela direção e o seu corpo jurídico", justificou um dos professores.



O caso destaca a importância de abordar questões de assédio moral no ambiente escolar e ressalta a necessidade de uma resposta adequada por parte das autoridades competentes. A situação coloca em evidência a importância do diálogo e da busca por soluções que promovam um ambiente de trabalho saudável para os profissionais da educação.

O Sepe Rio das Ostras/Casimiro de Abreu organizou um ato em frente à Secretaria Municipal de Educação nesta quinta-feira (7) em solidariedade ao professor Jonathan Mendonça. Ele tem sido vítima de perseguição e assédio moral por parte da direção do Instituto Municipal de Educação de Rio das Ostras (IMERO).



Professores e representantes do Sepe participaram de uma reunião com o secretário de Educação, Maurício Henriques, para discutir a situação não apenas do professor Mendonça, mas de outros profissionais que enfrentam condições semelhantes no IMERO. Durante a reunião, ficou evidente que o caso de Mendonça não é isolado, e práticas de assédio têm sido recorrentes no Instituto, com outros profissionais sendo afastados sem causa legítima.



O próximo passo será levar o caso à prefeitura para denunciar a situação. O Sepe Rio das Ostras está acompanhando atentamente o caso e o processo de investigação por meio de sua direção e do Departamento Jurídico.

A equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades tentou entrar em contato com a Prefeitura para comentar o caso, mas até a publicação desta edição, nenhuma resposta foi recebida. A matéria segue em atualização.