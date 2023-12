Publicado 12/12/2023 09:45

Rio das Ostras - Nesta terça-feira (12), a adutora do Contorno, em Rio das Ostras, passará por uma manutenção programada pela Rio+Saneamento. O objetivo é realizar ajustes na interligação do sistema de distribuição de água, visando melhorias no serviço prestado.

A intervenção está prevista para durar até 12 horas e impactará o abastecimento em algumas localidades, incluindo Camping do Bosque, Casa Grande, Extensão do Bosque, Extensão Novo Rio das Ostras, Extensão Serra Mar, Jardim Campomar, Loteamento Gelson Apicelo, Nova Aliança, Operário, Peroba, Recanto, Remanso e São Cristóvão.

A Rio+Saneamento solicita aos clientes dessas regiões que façam uso consciente da água e evitem atividades de alto consumo durante o período da manutenção. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será normalizado.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, os moradores de Rio das Ostras podem contatar a concessionária pelos canais de atendimento, que incluem o telefone 0800 772 1027, com a opção de envio de mensagem via WhatsApp, o aplicativo Cliente Rio+, e o site riomaissaneamento.com.br.