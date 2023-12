André Pássaro viaja no próximo dia 20 para temporada no Havaí - Foto: Douglas Gomes

Publicado 08/12/2023 12:37

Rio das Ostras - O surfista André Pássaro, representante de Rio das Ostras, está prestes a embarcar para o Havaí, onde enfrentará os desafios das megaondas durante dois meses. O atleta, que se define como free surfer, surfando para diversão e produção de conteúdo, planeja explorar praias icônicas como Pipeline, Waimea, Sunset, Off The Wall e Haleiwa.

A temporada no Havaí é aguardada com grande expectativa, especialmente pelas condições ideais para surfar ondas perfeitas. O surfista manifestou alegria pela oportunidade de representar o Brasil no cenário mundial de ondas grandes e compartilhar suas experiências nas famosas praias havaianas.

O Havaí, conhecido por suas ondas desafiadoras, foi palco de um incidente recente envolvendo João Chianca, surfista brasileiro classificado para as Olimpíadas de Paris 2024. Chianca sofreu um acidente grave em Pipeline, mas, felizmente, está em recuperação.

André Pássaro não se limita apenas às ondas gigantes, também dedicando-se a trabalhos fora da água. Realiza palestras em escolas e projetos beneficentes, compartilhando sua história para conscientizar crianças sobre a importância de fazer o bem, cuidar do planeta e acreditar nos sonhos.

A comunidade do surf expressa solidariedade a João Chianca e reconhece os desafios e riscos enfrentados mesmo pelos mais experientes na temida Pipeline. O surfista de Rio das Ostras espera contribuir positivamente para o esporte e inspirar as gerações mais jovens.