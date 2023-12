O prefeito de Macaé, Welberth Rezende foi um dos 26 homenageados - Foto: Divulgação

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende foi um dos 26 homenageadosFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2023 15:11

Rio das Ostras - Com muitas emoções e homenagens aconteceu na última terça-feira (12), a Sessão Solene da Câmara Municipal de Rio das Ostras. Na ocasião foram 26 homenageados que receberam Entrega dos Títulos de Cidadão Riostrense e Título de Mérito Municipal.



Na ocasião, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Maurício Braga Mesquita, o Maurício BM, parabenizou todos os agraciados e entregou o título de Cidadão Riostrense, ao prefeito de Macaé, Welberth Rezende, que vem apresentando um bom trabalho na cidade vizinha e refletindo no município de Rio das Ostras.



“Bons exemplos devem ser seguidos e Welberth está conseguindo transformar a cidade de Macaé, em um município com qualidade de vida para os moradores, não é a toa que é o prefeito com mais de 80% de aprovação, e isso precisa ser valorizado”, destacou BM.

Na oportunidade Welberth falou da felicidade em receber a honraria e que a responsabilidade aumentou junto a Rio das Ostras. “Hoje me torno um cidadão riostrense, com muita satisfação, e agora aumenta meu compromisso em contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade vizinha, que tem muito em comum com Macaé ”, enfatizou o prefeito da Capital do Petróleo, que disse ainda acreditar no trabalho regionalizado para fortalecer os municípios.



Outro homenageado por Maurício foi o deputado Estadual Felipe Rangel, conhecido por Felipinho Ravis, que recebeu o Título de Mérito Municipal, por sua parceria junto a Rio das Ostras. “Fico muito lisonjeado em receber este título, é uma sensação maravilhosa, e isto só fortalece a parceria e dá força para continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido”, agradeceu o deputado.



Todos os homenageados agradeceram as honrarias, BM relembrou as ações realizadas e enfatizou que ano que vem vai buscar trabalhar ainda mais em prol da população. “Nosso município tem muito o que melhorar, não são problemas de agora apenas, são problemas que vem se arrastando por anos, e eu a cada ano venho sempre reforçando as demandas e buscando soluções, porque nossos moradores merecem respeito e qualidade de vida”, destacou Maurício BM.