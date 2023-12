Objetivo foi verificar as condições dos brinquedos e garantir os direitos dos consumidores riostrenses - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2023 12:36

Rio das Ostras - Fiscais do Procon e agentes da Defesa Civil de Rio das Ostras realizaram uma vistoria no Parque de Diversões instalado no Jardim Mariléa. A iniciativa tinha como objetivo garantir as condições de segurança dos brinquedos e proteger os direitos dos consumidores do município.

Durante a ação, os fiscais orientaram os proprietários do parque sobre a necessidade de cumprir todas as normas de segurança estabelecidas. Foi destacada a importância de garantir que os equipamentos de proteção, como cintos de segurança, estivessem em perfeito estado de conservação.

Essa operação conjunta de fiscalização faz parte da união de forças da Segurança do Município, especialmente durante o período de alta temporada, quando a circulação de pessoas aumenta em Rio das Ostras.

Rafael Macabu, coordenador executivo do Procon, enfatizou que as ações integradas reforçam a segurança dos consumidores do município. Ele ressaltou que operações conjuntas com outros órgãos ampliam a capacidade de atuação da Administração Pública.

Consumidores que identificarem qualquer irregularidade podem entrar em contato por meio do WhatsApp da Fiscalização do Procon, no número (22) 2771-6581, para efetuar suas denúncias.