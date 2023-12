O evento também homenageará os grandes nomes do esporte, em especial o bodyboarder Edmar Rezende - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2023 12:39

Rio das Ostras - No próximo sábado (16), a Praia de Costazul será palco do Campeonato Profissional de Bodyboard, promovido pela Associação de Bodyboard de Rio das Ostras – ABBRO. O evento, que celebra o primeiro aniversário do Projeto Na Onda, terá início às 7h30, reunindo os praticantes da modalidade em uma competição emocionante.

As baterias incluirão diversas categorias, como profissional masculino, sub 18 masculino, open feminino, open masculino e master masculino. Cada categoria contará com premiações em dinheiro e brindes especiais, desde pranchas profissionais até kits exclusivos dos patrocinadores, proporcionando incentivos aos vencedores.

O campeonato também prestará homenagem aos grandes nomes do esporte, com destaque especial para o bodyboarder Edmar Rezende. As inscrições são pagas e podem ser realizadas até o dia 15, através do telefone (22) 99981-1814. Para animar ainda mais o evento, o DJ Thiago Tartaruga comandará o som, prometendo agitar o sábado na Praia de Costazul.