No dia 27 de janeiro, Alceu Valença sobe ao palco do Costazul com um show repleto de sucessosFoto: Ilustração

Publicado 05/01/2024 13:32 | Atualizado 05/01/2024 13:39

Rio das Ostras - O Sindicomércio de Rio das Ostras e Barra de São João, juntamente com as prefeituras locais, está se preparando para receber o aguardado Sesc Verão 2024. O evento contará com uma programação musical diversificada, trazendo renomados artistas nacionais para agitar as noites de verão na região. Alceu Valença, Zeca Baleiro, Os Paralamas do Sucesso e Marcelo Falcão estão entre os confirmados.

A correalização do Sesc Verão envolve as Prefeituras de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, além do Sindicomércio e Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Em Rio das Ostras, no Camping Costazul, a festa começa às 22h. Marcelo Falcão, ex-vocalista de O Rappa, se apresentará em 13 de janeiro. Marcão & Thiago, em homenagem ao Charlie Brown Jr., agitarão a noite em 14 de janeiro. Outros artistas incluem Frejat (20 de janeiro), Alceu Valença (27 de janeiro), Zeca Baleiro (3 de fevereiro) e Os Paralamas do Sucesso (4 de fevereiro).

No palco do Centro, ao lado do Iate Clube na praia do Centro, a programação contará com Gabriel Sater, Toni Garrido (ex-Cidade Negra) e Leoni, apresentando seus sucessos.

Já em Barra de São João, no Praião, a festa começa às 21h. Ritchie (27 de janeiro), Diogo Nogueira (28 de janeiro), Frejat (3 de fevereiro) e Biquini Cavadão (4 de fevereiro) são os grandes nomes que encerrarão o Sesc Verão em grande estilo.

Todos os shows contarão com a abertura de talentosos artistas locais, valorizando a cena artística da região e proporcionando uma experiência musical completa aos espectadores.

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis durante o Sesc Verão 2024, celebrando o verão ao som de grandes artistas e aproveitando toda a energia positiva que a música pode proporcionar.