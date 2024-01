Os moradores de Rio das Ostras são os principais afetados pela situação de abandono na iluminação pública - Foto: Reprodução Rede Social

Rio das Ostras - O abandono da Prefeitura de Rio das Ostras na manutenção da iluminação pública tem gerado preocupação entre os moradores. Em algumas áreas públicas, como a Praça da Enseada, por exemplo, a falta de reparos e a ausência de iluminação adequada tornam-se evidentes, representando um risco iminente, especialmente durante o aumento do turismo na cidade nesta época do ano.



A escuridão nessas áreas públicas provoca insegurança e medo, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores. Na Praça da Enseada, várias lâmpadas estão fora de operação, deixando o local às escuras. Moradores, como Cleber Lima Alves, expressam sua preocupação com a falta de iluminação, destacando os riscos de sair de casa durante a noite.

A situação se agrava na Praia do Centro, na Avenida Prefeito Claudio Ribeiro, onde registros recentes evidenciam o abandono do Poder Público Municipal. Lâmpadas estragadas comprometem a segurança na orla, levando a riostrense Maria José a ressaltar a deficiência na iluminação, mesmo após várias solicitações ao setor responsável da prefeitura.



O professor Antônio Luiz compartilha sua apreensão, apontando que a iluminação deficiente traz preocupações com a segurança pessoal.

Sobre os problemas apresentados na matéria, em nota a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informa que a nova empresa contratada iniciou os serviços de manutenção da iluminação pública em 01/11/2023 primeiramente teve um período de adaptação e disponibilização das equipes de trabalho (quatro equipes) de um mês.



No período de transição para contratação da nova empresa, os serviços ficaram sem atendimento durante dois meses. Nesse período ocorreu acúmulo considerável de demanda. Atualmente os serviços estão sendo realizados em todo Município, sendo feitos atendimentos por localidades, considerando primeiramente os que possuem maiores solicitações e necessidades.



O trabalho é executado todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados. Quanto ao apagão ocorrido na orla da Praia do Centro, ocorreu por conta da falha do dispositivo de comando que não operou para acendimento do circuito de iluminação, permanecendo apagado; uma das equipes foi deslocada para o local e a iluminação já foi normalizada.



