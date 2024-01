Após os procedimentos padrão, o indivíduo será encaminhado à 128ª Delegacia - Foto: Divulgação

Após os procedimentos padrão, o indivíduo será encaminhado à 128ª Delegacia Foto: Divulgação

Publicado 01/01/2024 11:32

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras realizou a prisão de um homem foragido da justiça de Minas Gerais, acusado do crime de receptação. A ação policial foi desencadeada após receberem informações sobre a presença do fugitivo na cidade.

Os policiais civis empregaram técnicas de inteligência para rastrear o possível paradeiro do indivíduo. Na manhã de sábado, a equipe realizou um cerco no local identificado, resultando na localização e prisão do procurado. Para a operação, foram utilizados uma viatura descaracterizada e um veículo oficial, um Corolla, para suporte.

O detido possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais de Barbacena, em Minas Gerais, referente ao crime de receptação. Após os procedimentos padrão, o indivíduo será encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras e, posteriormente, ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça.