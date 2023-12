Em Rio das Ostras, o público contará com quatro finais de semana de programação, totalizando mais de 150 horas de atividades, sendo 36 shows - Foto: Divulgação

Publicado 28/12/2023 12:16

Rio das Ostras - O Sesc Verão 2024 teve sua largada oficial na quarta-feira (27), com uma coletiva de imprensa realizada no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras. O evento apresentou a empolgante programação do projeto para as duas cidades, prometendo mais de 150 horas de atividades ao longo de quatro finais de semana, com destaque para 36 shows musicais.



Entre os artistas confirmados para o Sesc Verão 2024, estão grandes nomes como Charlie Brown Jr., Toni Garrido, Frejat, Alceu Valença, Leoni e Paralamas do Sucesso. Além disso, a programação inclui outras atrações musicais promovidas pela Prefeitura, proporcionando apresentações aos moradores das duas cidades todas as quintas-feiras, a partir de janeiro.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Aurora Siqueira, anunciou que os shows locais contarão com a abertura de artistas da região, fortalecendo a cultura local. Além dos shows, as Arenas oferecerão uma variedade de atividades recreativas ao ar livre, como torneios de skate, aulas de yoga e ritmos, ocupações literárias e exposições.



Presentes na coletiva estavam também representantes da Secretaria de Turismo de Casimiro de Abreu, do Sindicomércio, da Fundação Rio das Ostras de Cultura, do Sesc Nova Friburgo, entre outros. Todos destacaram a importância do Sesc Verão como um evento que integra esporte, arte, entretenimento e cultura, proporcionando benefícios significativos para a economia local.



O Sesc Verão 2024 tem como tema "Sesc Verão é para todos!" e visa proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio. Com uma programação gratuita e acessível, o projeto abrange experiências de lazer, atividades culturais e modalidades esportivas para toda a família. O evento é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, contando ainda com o apoio da Fundação de Cultura.