O transtorno vai além da falta de iluminação nas ruas; atinge diretamente o comércio em vários bairros - Foto: Ilustração

Publicado 27/12/2023 12:14

Rio das Ostras - A cidade de Rio das Ostras enfrenta uma situação crítica de falta de energia elétrica, deixando moradores de diversos bairros, como Cantagalo e Cidade Praiana, às escuras. Em Cantagalo, a situação se arrasta por exatas 48 horas, evidenciando a ineficiência na resolução do problema por parte da concessionária responsável, a Enel.

O transtorno vai além da falta de iluminação nas ruas; atinge diretamente o comércio local. Na Rua Maranhão, em Cidade Praiana, comerciantes amargam prejuízos significativos devido à interrupção no fornecimento de energia. No loteamento São João, centenas de famílias estão à mercê da situação, com relatos de que a energia está funcionando apenas em uma fase, limitando o acesso dos moradores a condições básicas.

A gravidade do problema é acentuada pelos prejuízos sofridos pelas famílias. A falta de energia compromete serviços essenciais, como refrigeração de alimentos, resultando em perdas expressivas. Além disso, equipamentos domésticos, como geladeiras, ventiladores e lâmpadas, têm sido danificados, impondo custos adicionais aos moradores.

Sobre os problemas apresentados na matéria, a Enel Distribuição Rio informa que Rio das Ostras foi uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas, acompanhadas de ventos e descargas atmosféricas, que atingiram a área de concessão da Enel Rio nos últimos dias, impactando o fornecimento de energia aos clientes.

A companhia aumentou em até seis vezes o número de equipes em atendimento para restabelecer o serviço e normalizou praticamente a totalidade dos clientes impactados. A companhia está priorizando o atendimento de casos pontuais de desligamentos.

Em caso de falta de energia, o cliente pode acionar os canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br) , aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).