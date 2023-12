Os residentes afetados pela falta de energia destacam a urgência na resolução do problema - Foto: Ilustração

Publicado 26/12/2023 11:48 | Atualizado 26/12/2023 13:37

Rio das Ostras - Os moradores da Avenida Amazonas, localizada no bairro Terra Firme, em Rio das Ostras, enfrentam uma difícil situação desde a tarde de segunda-feira (25), ao ficarem sem energia elétrica. A falta de eletricidade tem causado transtornos significativos, agravados pela presença abundante de mosquitos e pelas altas temperaturas, tornando impossível o uso de ventiladores e ar-condicionado.



A situação se agrava ainda mais devido à dependência de uma bomba elétrica para o abastecimento de água. A interrupção no fornecimento de energia compromete não apenas o conforto dos moradores, mas também a capacidade de acessar serviços essenciais, como a água potável.



Os residentes afetados pela falta de energia destacam a urgência na resolução do problema e relatam as dificuldades enfrentadas para entrar em contato com a concessionária responsável, a ENEL.

Sobre o problema apresentado na matéria, a Enel Distribuição Rio informa que uma equipe da distribuidora está a caminho do bairro Terra Firme para realizar o reparo e normalizar o fornecimento de energia aos clientes afetados.

A distribuidora ressalta que restabeleceu o serviço para 84% dos clientes que tiveram o fornecimento afetado pelas fortes chuvas, acompanhadas de ventos e descargas atmosféricas, que atingiram parte da área de concessão da empresa na tarde de ontem (25).

A região Noroeste é a mais afetada, seguida dos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias, Macaé, Itaboraí e Rio das Ostras. A companhia aumentou em até seis vezes o número de equipes nas regiões mais afetadas para restabelecer o serviço o mais rapidamente possível.

Em caso de falta de energia, o cliente pode acionar os canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br) , aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).