Inscrições podem ser realizadas pela internet - Foto: Divulgação

Publicado 26/12/2023 11:47

Rio das Ostras - O Polo da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Rio das Ostras está com as inscrições abertas para o Curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais para o ano letivo de 2024. Essa é uma oportunidade para profissionais das áreas de Engenharia de Produção e Ciência da Computação, bem como para graduados em outras áreas interessados em aprimorar seus conhecimentos.

As inscrições para as 50 vagas disponíveis podem ser feitas exclusivamente online, no período de 9 de janeiro a 23 de fevereiro, através do link http://mesc.sites.uff.br/processos-seletivos/. É importante ficar atento ao prazo e seguir as orientações fornecidas no site.

Há uma taxa de inscrição no valor de R$ 250,00, que deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento à União (GRU). As instruções para obtenção da GRU estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico http://mesc.sites.uff.br/processos-seletivos/. Esse investimento viabiliza a participação no processo seletivo para o Mestrado Profissional.

O curso será ministrado de forma presencial e terá início no dia 20 de maio de 2024. As aulas acontecerão tanto no polo da UFF em Rio das Ostras quanto no Centro Municipal de Qualificação Profissional (CMQP), localizado na Zona Especial de Negócios (ZEN), em Mar do Norte, na Rua do Engenheiro, lote 9C, quadra F.

Destinado a profissionais de Engenharia de Produção, Ciência da Computação e áreas afins, como outras Engenharias e Administração, o Mestrado Profissional oferece uma chance única de aprimoramento acadêmico e desenvolvimento profissional.

Para obter informações detalhadas sobre o processo seletivo, requisitos e demais aspectos, consulte o edital disponível no site http://mesc.sites.uff.br/processos-seletivos/. Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam aprofundar seus conhecimentos em áreas estratégicas e contribuir para o avanço científico e tecnológico em suas respectivas profissões.