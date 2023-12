Cenário de descaso é evidente no acesso à praia por parte da Prefeitura - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/12/2023 12:28

Rio das Ostras - A Praia das Areias Negras, em Rio das Ostras, conhecida por seu potencial turístico e por ser um ponto de lazer para moradores e visitantes, encontra-se em um estado alarmante de abandono, gerando revolta naqueles que diariamente testemunham a deterioração do local.



O cenário de descaso é evidente no acesso à praia, onde a falta de manutenção por parte da Prefeitura é visível. A Praia Areias Negras, que deveria ser um ponto turístico destacado, está relegada ao esquecimento, apresentando problemas que vão desde a falta de iluminação até a ausência de estrutura básica para o conforto dos frequentadores.

A equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades visitou o local após receber diversas reclamações, constatando um quadro desolador. O abandono se reflete em lixo espalhado, escadas deterioradas, ausência de lixeiras, placas pichadas e mato alto tomando conta das margens da praia. Até mesmo a presença da Guarda Municipal, responsável por garantir a segurança, é praticamente nula.A turista Antônia Souza, ao expressar seu choque diante do estado deplorável da praia, destaca a acumulação de lixo, o mau cheiro e a preocupação com possíveis doenças. Moradores locais, como Carlos Lima, também compartilham da indignação, temendo que a má impressão afete a alta temporada que se inicia com a chegada do verão.O comerciante Luiz Souza, frequentador assíduo do local, lamenta a contradição entre a riqueza da cidade e a pobreza na gestão do espaço público.