Publicado 19/12/2023 14:38 | Atualizado 19/12/2023 15:48

Rio das Ostras - Um incêndio às margens da rodovia RJ-162, conhecida como Rodovia Serramar, próximo ao bairro Vila Verde, em Rio das Ostras, resultou em um grave acidente envolvendo mais de seis carros, um motoboy e um veículo da Prefeitura de Rio das Ostras. A RJ-162 é uma importante ligação entre o município e a BR-101, também chamada de Rodovia Governador Mário Covas.



Segundo relatos, a densa fumaça proveniente do incêndio sem causas definidas contribuiu para a ocorrência do acidente. Mais detalhes indicam que a visibilidade reduzida resultou em colisões em cadeia, causando danos significativos aos veículos envolvidos. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para prestar socorro e controlar o incêndio.

O acidente provocou repercussão nas redes sociais, com internautas expressando preocupação com a segurança viária na região. Zuleica Cordeiro, em um comentário, questionou a atitude de algumas pessoas diante da fumaça. "Não consigo entender porque a pessoa insiste em atravessar no meio de tanta fumaça, sabendo que a visão fica bastante prejudicada e ainda em alta velocidade, cautela e bom nesse momento. Espero que a pessoa que sofreu o acidente esteja bem", destacou.



Em nota a Prefeitura de Rio das Ostras, informa por meio da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que um veículo da Prefeitura está envolvido no acidente que aconteceu na tarde desta terça-feira, 19/12, na RJ 162, próximo a localidade de Vila Verde.



O Município recebeu cinco pessoas no Pronto-Socorro e todas estão passando pelo atendimento médico. Quatro das vítimas já devem receber alta ainda nesta terça-feira, dia 19. Uma delas segue internada na unidade de atendimento em observação.

