População relata sérios transtornos, principalmente relacionados ao excesso de poeira - Foto: Douglas Smmithy

População relata sérios transtornos, principalmente relacionados ao excesso de poeiraFoto: Douglas Smmithy

Publicado 19/12/2023 14:42 | Atualizado 19/12/2023 15:12

Rio das Ostras - Moradores do bairro Verdes Mares, em Rio das Ostras, enfrentam dificuldades diárias devido à falta de pavimentação nas ruas. A comunidade relata sérios transtornos, principalmente relacionados ao excesso de poeira que, além de sujar as residências, agrava os problemas respiratórios, especialmente durante a estação mais seca do ano.



A equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades percorreu as vias do bairro, constatando a situação crítica que afeta a qualidade de vida dos moradores. A Avenida Netuno, em especial, apresenta condições precárias, onde os moradores lidam cotidianamente com uma camada densa de poeira em dias quentes e lama em períodos chuvosos.



Ayda Fernandes, dona de casa local, compartilha sua preocupação com a situação da rua e como isso afeta a saúde de seu filho. "Se o tempo está muito seco, é muito pó. Quando chove, é só lama", desabafa. A falta de pavimentação tornou-se um problema de saúde pública, exacerbando os sintomas respiratórios e criando uma preocupação constante para os moradores, que enfrentam a difícil tarefa de manter um ambiente saudável dentro de suas casas.



Outra moradora destaca o esforço constante necessário para manter as residências limpas diante da persistente presença de um pó fino que entra nas casas, mesmo após a limpeza. A situação levanta questionamentos sobre a qualidade de vida e a necessidade urgente de intervenção para melhorar a infraestrutura urbana na região.



Diante dos problemas apresentados na matéria, em nota a Prefeitura de Rio das Ostras, respondeu por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, que a empresa vencedora da licitação para obras nas localidades Terra Firme e Verdes Mares tem um prazo de 60 a 90 dias para apresentar o projeto executivo da obra e iniciar os trabalhos.



As obras estão dentro do cronograma previsto, e inclusive já foram iniciadas intervenções de drenagem em uma parte da localidade. Enquanto isso, o trabalho de manutenção de vias não pavimentadas é feito regularmente em toda a Cidade.