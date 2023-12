O caso deverá ser registrado na 128ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2023 11:42

Rio das Ostras - Na madrugada desta sexta-feira (15), uma descoberta abalou a tranquilidade da Praia do Abricó, localizada no bairro Jardim Campomar, em Rio das Ostras. O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado nas areias da praia, próximo a algumas pedras com manchas de sangue. A Polícia Militar está no local, aguardando a perícia, enquanto as investigações sobre o crime estão em curso.



Até o momento, a identidade da vítima permanece desconhecida, gerando especulações e preocupação na comunidade local. A presença de pedras com vestígios de sangue ao redor do corpo adiciona um elemento sinistro ao caso, indicando possíveis circunstâncias violentas que levaram à morte da mulher.



A Polícia Militar está conduzindo os procedimentos iniciais no local, e a perícia será crucial para fornecer detalhes sobre a causa da morte e outros detalhes relevantes para a investigação em andamento. Este evento trágico na Praia do Abricó destaca a necessidade de medidas rápidas e eficazes por parte das autoridades para esclarecer as circunstâncias dessa morte e garantir que a justiça seja feita.



A identificação da vítima e a apuração dos detalhes do ocorrido são essenciais para trazer algum conforto aos familiares e à comunidade local. O caso deverá ser registrado na 128ª Delegacia de Polícia. Esta matéria será atualizada à medida que mais informações forem disponibilizadas pela polícia e autoridades locais.