A Escola de Vela de Rio das Ostras já conta com aproximadamente 200 atletas matriculados - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2023 12:43

Rio das Ostras - Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, Rio das Ostras prepara-se para receber a 2ª Regata de Vela "Partiu Verão" no próximo final de semana, nos dias 16 e 17 de dezembro. O evento, que terá lugar na Praia do Centro, próximo ao Iate Clube, terá início às 8h.

Diversas classes de embarcações participarão da competição, incluindo Optimist, Laser (Standard e Radial), Dingue, Hobie Cat (14 e 16), Mini Oceânico e Bico de Proa. Com a confirmação de cerca de 40 embarcações, o evento contará com a presença de participantes de diversas cidades, como Macaé, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Arraial do Cabo, Barra de São João, Cabo Frio e Niterói.

Visando se destacar nas águas, a subsecretaria de Esporte e Lazer adquiriu velas novas nas cores verde e amarela, em homenagem à bandeira do Brasil, proporcionando um visual único aos veleiros riostrenses.

A Escola de Vela de Rio das Ostras, em parceria com a Prefeitura, a empresa Oceânica e a School Boats, já conta com aproximadamente 200 atletas matriculados. O projeto oferece aulas gratuitas para jovens de 9 a 17 anos, promovendo a prática esportiva e incentivando a participação na regata.