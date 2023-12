Após ser reconhecido por testemunhas da cidade de São José dos Calçados, a autoridade policial da 128ª DP determinou a prisão em flagrante do auto - Foto: Reprodução Portal Cidade 24H

Após ser reconhecido por testemunhas da cidade de São José dos Calçados, a autoridade policial da 128ª DP determinou a prisão em flagrante do autoFoto: Reprodução Portal Cidade 24H

Publicado 15/12/2023 11:01

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras realizou a prisão em flagrante de um homem acusado de duplo homicídio na cidade de São José dos Calçados, no Espírito Santo. A ação rápida ocorreu após a polícia capixaba comunicar o crime e, imediatamente, os agentes iniciaram as investigações, localizando e prendendo o suspeito no município de Rio das Ostras.

Segundo informações da Polícia Civil, o acusado, durante o depoimento, confirmou ter cometido os assassinatos em resposta ao confronto das vítimas sobre a instalação de um ponto de venda de drogas na cidade de São José dos Calçados. Durante a fuga, ele se desfez da arma utilizada no crime.

Nesta quarta-feira (13), o reconhecimento por testemunhas da cidade capixaba, a autoridade policial da 128ª DP determinou a prisão em flagrante do suspeito. As vítimas, identificadas como Bárbara Andressa dos Santos Abreu, de 28 anos, e Àquila Jufo Braga Sabaranse, de 18 anos, foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram na unidade de saúde.