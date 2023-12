A Polícia Civil disse que o responsável pelo estabelecimento não apresentou a documentação da aquisição dos veículos, e foi preso em flagrante - Foto: Reprodução Portal Cidade 24H

A Polícia Civil disse que o responsável pelo estabelecimento não apresentou a documentação da aquisição dos veículos, e foi preso em flagranteFoto: Reprodução Portal Cidade 24H

Publicado 15/12/2023 11:04

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras efetuou a prisão do responsável por um ferro velho no bairro Vila Verde, sob a acusação de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu no contexto de uma investigação sobre furtos de veículos em Rio das Ostras. Durante a apuração, chegou-se à informação de que ferros velhos na cidade estavam envolvidos no recebimento de veículos provenientes de atividades criminosas.

Ao realizar uma vistoria no ferro velho denominado Renovacar, foram encontrados três veículos com chassis adulterados, além de diversas peças sem procedência comprovada. Em um imóvel próximo, foram localizados dezenas de motores e peças de veículos, cuja origem será investigada.

Segundo as autoridades, embora os veículos recentemente furtados não tenham sido localizados, todos os indícios apontam que o estabelecimento estava recebendo veículos provenientes de crimes, sem observar as devidas precauções legais.

O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante, uma vez que não apresentou a documentação de aquisição dos veículos. Ele foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.