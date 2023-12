Foram apreendidos quase 220 pinos de cocaína - Foto: Divulgação

Publicado 26/12/2023 11:45

Rio das Ostras - Os policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em Rio das Ostras atuam incansavelmente em diversas localidades do município. Em uma ação os agentes do Proeis efetuaram uma significativa apreensão de entorpecentes e dinheiro na rua Naziro Coelho Cota, no Palmital.

A ação foi desencadeada em resposta à determinação da coordenação do Proeis em Rio das Ostras, que orientou a intensificação do patrulhamento na localidade. Os policiais receberam informações sobre dois suspeitos envolvidos na venda de drogas nas proximidades de um estabelecimento que comercializa bebidas, além de esconderem entorpecentes em um terreno baldio.

Ao abordar um dos suspeitos, que correspondia às características informadas, os policiais encontraram uma quantia de R$246, mas nada de ilícito. Entretanto, durante buscas no terreno indicado, foram localizadas duas sacolas contendo 113 pinos de substância branca, aparentemente cocaína.

Uma segunda sacola foi encontrada na rua Naziro Coelho Cota, onde o segundo suspeito, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir. Ele foi alcançado pelos policiais e portava a quantia de R$22. Com a apreensão do material suspeito e do dinheiro, ambos os suspeitos foram conduzidos à 128ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Após avaliação pela autoridade policial, os dois indivíduos permaneceram detidos conforme previsto na Lei de Drogas 11.343/2006, nos artigos 33 e 35.