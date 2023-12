Em Costazul, a tradicional cascata no píer do emissário submarino encantará os espectadores - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/12/2023 11:43

Rio das Ostras - O Réveillon em Rio das Ostras está prestes a marcar a chegada de 2024 com um espetáculo de queima de fogos que promete encantar moradores e visitantes. A Prefeitura confirmou a realização da tradicional queima em três pontos estratégicos nas praias do Centro e Costazul, dando início à programação de verão na cidade.

A queima de fogos terá duração de até 12 minutos, apresentando efeitos visuais deslumbrantes. Em um gesto de sensibilidade, a Prefeitura adotará medidas para redução do barulho dos fogos, alinhando-se ao apelo mundial pelo cuidado com animais, crianças e pessoas com deficiência.

No Centro, estão previstas três toneladas de fogos, proporcionando um espetáculo de cores e luzes. Em Costazul, a queima ocorrerá no Mirante da Praça da Baleia, e a tradicional cascata no píer do emissário submarino encantará os espectadores com uma tonelada de fogos em cada ponto.

As forças de segurança e a Prefeitura estão trabalhando em conjunto para garantir a organização e a segurança nas áreas de celebração, incluindo a orla e o trânsito local. A expectativa é que a noite de Réveillon seja marcada por momentos inesquecíveis para todos.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, enfatizou a beleza da celebração, destacando a promessa de fogos coloridos e a iniciativa de redução do barulho. Além disso, ela antecipou que, em janeiro, a programação continuará com o Sesc Verão 2024, que terá atividades tanto em Costazul quanto no Centro.