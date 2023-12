A vítima foi identificada como Genivaldo Cravo de Oliveira , ele trabalhava catando resíduos para reciclagem - Foto: Divulgação

A vítima foi identificada como Genivaldo Cravo de Oliveira , ele trabalhava catando resíduos para reciclagemFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Uma tragédia abalou a cidade de Rio das Ostras neste sábado (23) quando um homem perdeu a vida às margens do Canal Medeiros, na Avenida Rio Branco, no bairro Recanto. Genivaldo Cravo de Oliveira, de identidade confirmada, trabalhava como catador de resíduos para reciclagem.

A fatalidade ocorreu quando Genivaldo estava próximo ao viaduto da Rodovia Serramar, envolvendo-se em uma armadilha destinada à captura de capivaras. Infelizmente, ele acabou se afogando no incidente.

Os esforços de resgate foram imediatos, e a vítima foi socorrida para o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, Genivaldo Cravo de Oliveira não resistiu e veio a óbito no interior da unidade de saúde.

O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, que agora conduzirá as investigações para esclarecer as circunstâncias do incidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.

A comunidade local lamenta a perda trágica de Genivaldo Cravo de Oliveira, destacando a necessidade de maior segurança nas áreas próximas aos canais e a importância de conscientização sobre armadilhas destinadas à fauna local.