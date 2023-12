Publicado 23/12/2023 13:15

Rio das Ostras - A Polícia Militar de Rio das Ostras efetuou a prisão de um homem nesta quinta-feira (21) com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. A ação, conduzida pelo núcleo de inteligência do setor de homicídios da 128ª Delegacia de Polícia (DP), resultou na descoberta de que o indivíduo trabalhava em um comércio e utilizava um nome falso.

A Polícia Civil, por meio do levantamento e cruzamento de informações, identificou a presença do suspeito, José Carlos Moreno Nascimento, no estabelecimento. Durante diligência, ele foi devidamente detido.

No local, foram encontradas duas Carteiras de Habilitação com a foto do suspeito, mas com informações falsas. José Carlos estava com um mandado de prisão pendente pelo crime de homicídio, ocorrido em setembro de 2017 na região de Jardim Primavera, Duque de Caxias.

O detido foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado.