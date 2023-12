Cadela da raça vira-lata foi alvo de uma crueldade no bairro São Cristóvão, em Rio das Ostras - Foto: Portal Cidade24h

Cadela da raça vira-lata foi alvo de uma crueldade no bairro São Cristóvão, em Rio das OstrasFoto: Portal Cidade24h

Publicado 30/12/2023 18:26

Rio das Ostras - A ONG Adote em Rio das Ostras está buscando apoio financeiro para cobrir os custos do tratamento da cadela japonesa, vítima de atos cruéis na última quinta-feira (28), no bairro São Cristóvão, próximo à Praça do Skate, em Rio das Ostras.

A cadela permanece internada na Clínica Vetline, sofrendo fortes dores no focinho e na face. Exames revelaram projéteis balísticos alojados no rosto, e agora ela aguarda um parecer do cirurgião sobre a extensão dos danos.

O incidente ocorreu quando moradores ouviram tiros por volta das 17h30, próximo à praça do Skate. Ao verificar, encontraram a cadela ferida, com marcas de tiros na região do olho. Testemunhas afirmam que os ferimentos não são decorrentes de atropelamento, sugerindo que ela foi alvo de disparos de arma de fogo.

A cadela, que vivia nas ruas, mas recebia cuidados de moradores locais, foi prontamente socorrida pela ONG Adote, que a transportou para uma clínica veterinária por meio de um táxi dog. O caso foi registrado como crime de maus tratos na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.

Para contribuir com o tratamento da cadela, a ONG está solicitando apoio financeiro através do PIX: 03.563.742/0001-13, em nome da APARO ASSOCIAÇÃO-ADOTE RIO DAS OSTRAS.