O anúncio de Fábio Simões de que "eu e Carlos Augusto agora somos um só" representa uma mudança significativa no cenário político localFoto: Divulgação

Publicado 29/12/2023 15:59 | Atualizado 29/12/2023 16:18

Rio das Ostras - Na movimentada cena política municipal, o médico cirurgião, servidor público e ex-vereador Dr. Fábio Simões, que concorreu à prefeitura nas últimas eleições, tornou público em suas redes sociais o apoio à pré-candidatura de Carlos Augusto. Este, por sua vez, lidera as intenções de voto nas pesquisas mais recentes, somando 37,9%, de acordo com a última pesquisa GPP publicada recentemente no jornal O Dia. Dr. Fábio Simões, com 14,9%, figura em segundo lugar, consolidando-se como uma figura-chave na dinâmica eleitoral.

O anúncio de Fábio Simões de que "eu e Carlos Augusto agora somos um só" representa uma mudança significativa no cenário político local. Esta união estratégica, se mantida e consolidada, pode criar uma frente opositora robusta, reunindo mais de 52% das intenções de voto do município, segundo dados das últimas pesquisas.

Nos bastidores, especula-se que a dobradinha entre Carlos Augusto e Fábio Simões pode ir além do apoio e resultar na composição de uma chapa única, com Fábio Simões como vice na disputa. Esta possibilidade, ainda não oficializada, intensifica a movimentação política e redefine alianças, consolidando uma oposição fortalecida frente ao atual governo de Marcelino.

Com a união estratégica, os dois líderes políticos buscam potencializar suas forças e consolidar uma alternativa sólida para as eleições. O desfecho dessa articulação terá impacto direto nas próximas pesquisas e, principalmente, nas urnas, moldando o cenário político do município de maneira expressiva.